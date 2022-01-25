Сто операторов, робот София и автоответчик – как работает медицинский колл-центр в Белгороде

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Напомним, единый номер для вызова врача на дом в Белгородской области запустили еще в конце сентября. Он действует на территории всего региона.

Медицинский контакт-центр функционирует на базе МФЦ. С восьми часов утра до восьми вечера операторы помогают белгородцам не только вызвать врача, но и узнать график работы, записаться на прием и получить необходимую информацию по организации медицинской помощи. Осенью на горячую линию в день поступало около трех тысяч звонков. Сейчас колл-центр готов к тому, чтобы обрабатывать в сутки до пяти тысяч телефонных обращений.

- По сравнению с осенним периодом мы значительно увеличили штат сотрудников. Ранее у нас на линии в смену могли работать до 60 человек, сейчас уже 100 выходят одновременно. Планируем эту цифру довести до 150 сотрудников в смену, –- рассказала руководитель контакт-центра Елена Бондарь.

Наибольшее количество операторов задействуется в утренние часы, поскольку именно в первую половину дня люди стараются вызвать врача. Время ожидания ответа оператора в среднем занимает меньше минуты.

- В ночное время нам помогает наша автоматизированная система – робот София и автоответчик. Все вызовы записываются. Обращения мы отслеживаем и уже с 8 утра отрабатываем, – объяснила Елена Бондарь.

На случай роста заболеваемости и резкого увеличения нагрузки уже оборудовали дополнительные залы. В колл-центре есть и кадровый резерв. При необходимости эти сотрудники выйдут на работу. Новичков курируют старшие операторы.

- Консультируем в правильности оформления вызова, чтобы он был направлен верно на поликлинику и был обслужен. В основном, люди обращаются по вопросам вызова врача на дом, а также если хотят записаться на прием к врачу и на вакцинацию, – рассказала старший оператор контакт-центра Диана Куазан.