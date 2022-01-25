В Старом Осколе произошел пожар в ресторанном комплексе

За прошлую неделю сотрудники МЧС в Белгородской области десять раз выезжали тушить пожары в нежилых помещениях. Так днем 22 января на проспекте Славы в Белгороде загорелся мусорный контейнер. Спустя семь минут после поступления сообщения возгорание ликвидировали. Предположительно, причиной происшествия стал поджог.

В 23 часа 02 минуты в службу спасения поступило сообщение о пожаре в городе Старый Оскол. Возгорание произошло в одноэтажном здании ресторанного комплекса. Огонь повредил фритюрницу с растительным маслом. Задымленное здание самостоятельно покинули восемьдесят человек. По предварительным данным, к возгоранию могло привести нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Утром 23 января в селе Каплино Старооскольского городского округа загорелось неэксплуатируемое здание. Пожарные ликвидировали возгорание. Сообщается, что огонь повредил строительный мусор на площади восемнадцать квадратов. В качестве возможной причины происшествия называется нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты бытовых электрических сетей.

В селе Бочковка Белгородского районе в поле сгорело сено на площади 150 метров. Предположительно, причиной мог стать поджог. Возгорание ликвидировали силами добровольной пожарной дружины.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области обращаются к жителям региона с просьбой соблюдать требования безопасности: не перегружать электропроводку, не использовать неисправные электроприборы и не курить в помещении. В случае происшествия обращайтесь за помощью в Службу спасения по номеру «112».