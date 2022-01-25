Белгородцы смогут следить за уборкой снега по интерактивной карте

Следить за расчисткой улиц белгородцы теперь смогут в режиме онлайн. В регионе запустили сервис, который позволит в режиме реального времени контролировать зимнее содержание дорог.

Активно пользоваться интерактивной картой будут губернатор и главы муниципалитетов, что позволит эффективно принимать решения. Сервис позволит им отслеживать количество задействованной в уборке техники, сколько километров дорог очищено, а также увидеть участки, где были проведены работы. Для жителей региона в онлайн-режиме будет доступна вся статистика и текущее местоположение снегоуборочной техники.

- Система сравнивает плановые значения уборки с фактическими, количество задействованной техники от общего количества и показывает на карте участки дорог, на которых производились работы в запрашиваемые время и дату. Данные для сервиса берутся из Единой системы мониторинга транспорта Белгородской области, построенной на технологии ГЛОНАСС, и рассчитываются в реальном времени, - сообщается на сайте губернатора и правительства области.