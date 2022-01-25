За минувшие сутки в Белгородской области 249 человек заболели ковидом и семь умерли

По данным на 25 января, в Белгородской области за прошедшие сутки заболели коронавирусом 249 человек. Выздоровели за это же время 276. Умерли семь.

Это две жительницы Старого Оскола 1944 и 1952 годов рождения, трое жителей Губкинского городского округа – две женщины 1937 и 1936 годов рождения и мужчина 1937 года рождения, жительница Белгорода 1951 года рождения и житель Грайворонского городского округа 1955 года рождения.

Госпитализированы в настоящее время 886 пациентов с коронавирусом. В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 46. Проходят лечение амбулаторно 4905.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 85180 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 77498 человек. Умерли 1891.

Прошли вакцинацию двукратно — 953420 жителей Белгородской области, получили первый компонент 1039604.