Молодую белгородку подозревают в ограблении магазина

В полицию Белгорода обратился сотрудник одного из сетевых магазинов. Он сообщил, что посетительница похитила пару обуви стоимостью около двух тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась 24-летний жительница пригорода.

По предварительным данным, примерив зимнюю обувь, она ушла в ней и не оплатила покупку. Девушку попытался остановить охранник, но ей удалось убежать.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о грабеже. Санкции предусматривают до четырех лет лишения свободы.