В Белгороде сотрудники МЧС спасли с козырька балкона на 11-м этаже девочку

Инцидент произошел во второй половине дня 24 января на улице Губкина в городе Белгороде. На козырьке балкона, расположенного на одиннадцатом этаже высотки, прохожие заметили школьницу. Очевидцы сообщили о происшествии в Единую дежурно-диспетчерскую службу. На место сразу же выехали сотрудники пожарно-спасательной части №2.

По предварительным данным, на момент происшествия шестиклассница находилась в квартире одна, но к приезду сотрудников пришла ее сестра. Она и открыла дверь спасателям. Пока одни разворачивали пожарную лестницу, другие поднялись в квартиру. Один из них стал через окно разговаривать с девочкой и успокаивать ребенка. В итоге сотрудник МЧС сумел взять школьницу руки, помог подойти ей ближе и затащил внутрь.

Сейчас с девочкой работают специалисты. Проверку по факту произошедшего проводят правоохранители. Известно, что ребенок воспитывается с бабушкой. Ее мать лишена родительских прав. Дальнейшую судьбу девочки решат органы опеки и попечительства.