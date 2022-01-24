Жителя Белгородской области подозревают в покушении на убийство жены

Преступление произошло в микрорайоне Рудничный города Старый Оскол. По предварительным данным, 37-летний мужчина проживал там с женой и детьми. В прошлом ноябре супруга сообщила ему, что намерена развестись. После этого он ушел из дома. Вечером 21 января староосколец пришел к 26-летней жене и стал уговаривать ее изменить решение, но вновь получил отказ. Тогда злоумышленник схватил нож и стал наносить супруге удары. Выбежав из квартиры, женщина принялась звать на помощь. Один из прибежавших на крики соседей выбил нож из рук злоумышленника, другие вызвали скорую.

Как сообщили в региональном Следкоме, женщину доставили в больницу. Ей своевременно оказали помощь. Сейчас жизни оскольчанки ничего не угрожает. В отношении ее мужа возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.