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Происшествия24 января 2022 13:00

В Белгородской области мужчина ударил соседа кружкой по голове

Согласно заключению медиков, здоровью потерпевшего причинен легкий вред
Алексей СЕРГУНИН
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Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

41-летний житель Старого Оскола сообщил в отделение полиции, что сосед причинил ему телесные повреждения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

На место происшествия прибыл участковый. Выяснилось, что мужчины проживают рядом и уже больше года не ладят. В ходе очередного бытового конфликта, когда слова были исчерпаны, в ход пошла керамическая кружка. Ею 33-летний староосколец ударил своего оппонента по голове. Согласно заключению медиков, здоровью потерпевшего причинен легкий вред.

Теперь в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия) злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.