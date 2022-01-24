В Белгородской области мужчина ударил соседа кружкой по голове

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

41-летний житель Старого Оскола сообщил в отделение полиции, что сосед причинил ему телесные повреждения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

На место происшествия прибыл участковый. Выяснилось, что мужчины проживают рядом и уже больше года не ладят. В ходе очередного бытового конфликта, когда слова были исчерпаны, в ход пошла керамическая кружка. Ею 33-летний староосколец ударил своего оппонента по голове. Согласно заключению медиков, здоровью потерпевшего причинен легкий вред.

Теперь в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия) злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.