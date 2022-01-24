25 января на Белгородчине похолодает до 18 градусов мороза

По данным белгородских синоптиков, завтра, 25 января на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем повсеместно небольшой снег. Ночью местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью северо-восточный от пяти до десяти метров в секунду, днем - слабый.

Температура воздуха ночью от восьми до 13-ти градусов мороза, при прояснении до минус 18-ти градусов, днем – от шести до 11-ти градусов ниже ноля.

В Белгороде ночью от минус 10-ти до минус 12-ти градусов, днем – от шести до восьми градусов мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Не оставлять детей одних без присмотра взрослых.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.