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Происшествия24 января 2022 12:01

27-летняя белгородка взяла в кредит почти 600 тысяч рублей и отдала деньги мошенникам

Так она хотела уберечь себя от финансовых неприятностей
Алексей СЕРГУНИН
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Как только девушка перевела деньги на указанные реквизиты, мужчины перестали выходить на связь.

Как только девушка перевела деньги на указанные реквизиты, мужчины перестали выходить на связь.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За минувшие выходные в Белгородской области жертвами виртуальных аферистов стали девять жителей региона. Общая сумма ущерба составила свыше 885 тысяч рублей. Об этом сообщат пресс-служба УМВД России по региону.

Например, 27-летняя жительница Старого Оскола оформила кредит на сумму 597 тысяч и перевела деньги мошенникам. По предварительным данным, неизвестный позвонил потерпевшей под видом сотрудника банка и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Для аннулирования заявки он предложил женщине взять кредит и сразу же перевести деньги якобы на безопасный счет. В обман включился и лже-сотрудник правоохранительных органов, который заверил потерпевшую, что по факту попытки незаконного списания денег с ее счета возбуждено уголовное дело и требуется выполнить все поступившие указания. Как только девушка перевела деньги на указанные реквизиты, мужчины перестали выходить на связь.

Сотрудники полиции напоминают: если вам поступит аналогичный звонок, прервите разговор и не выполняйте никакие операции с деньгами в личном кабинете. Для уточнения информации о состоянии своего счета обратитесь в банк лично, либо по телефону, указанному на обратной стороне банковской карты.