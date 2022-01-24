«Открытие» выдал предпринимателям более 200 миллиардов рублей

Банк активно развивает digital-каналы: 88% кредитов малому бизнесу было выдано без посещения офиса.

Кредитный портфель «Открытия» по малому и среднему бизнесу за 2021 год вырос на 40%. В прошлом году он выдал предпринимателям 218 миллиардов рублей и профинансировал более 24 тысяч проектов.

Банк активно развивает онлайн-кредитование. Система принятия решений построена на скоринговых технологиях, что позволяет клиентам получать кредит до 10 миллионов рублей без залога и документов.

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» отметила:

- В течение последних 12 месяцев мы наблюдали рост заявок на кредитование от предпринимателей, частично это был эффект отложенного спроса предыдущего года и доступности цифрового кредитования. Дополнительным драйвером роста кредитования стала реализация мер господдержки МСБ. По итогам 2021 года кредитный портфель госпрограмм банка достиг 66 миллиардов рублей, что составило 30% от общего кредитного портфеля МСБ.