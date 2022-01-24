На остановке Родина в Белгороде столкнулись пассажирский автобус, фургон и легковушка

В понедельник, 24 января, около 09 часов 35 минут на остановке Родина в Белгороде произошло ДТП. По предварительным данным, 44-летний водитель пассажирского автобуса «ЛиАЗ» не выбрал безопасную скорость. В итоге ему пришлось уходить от столкновения с другой маршруткой. Пытаясь избежать аварии, водитель автобуса врезался в двигавшийся в попутном направлении «Форд Транзит» под управлением 45-летнего водителя. После удара фургон столкнулся с ехавшей во встречном направлении «Шкодой» под управлением 47-летнего водителя.

- В результате ДТП никто не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.