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Общество24 января 2022 10:06

На остановке Родина в Белгороде столкнулись пассажирский автобус, фургон и легковушка

По предварительным данным, водитель «ЛиАЗа» пытался уйти от столкновения с другой маршруткой
Анастасия Лемешко
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В понедельник, 24 января, около 09 часов 35 минут на остановке Родина в Белгороде произошло ДТП. По предварительным данным, 44-летний водитель пассажирского автобуса «ЛиАЗ» не выбрал безопасную скорость. В итоге ему пришлось уходить от столкновения с другой маршруткой. Пытаясь избежать аварии, водитель автобуса врезался в двигавшийся в попутном направлении «Форд Транзит» под управлением 45-летнего водителя. После удара фургон столкнулся с ехавшей во встречном направлении «Шкодой» под управлением 47-летнего водителя.

- В результате ДТП никто не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.