В Белгородской области в очередной раз подняли вопрос повышения зарплат

На оперативном совещании при губернаторе Белгородской области обсудили повышение зарплат в регионе. Вячеслав Гладков отметил, что цены сегодня один наиболее волнующих население вопросов. При этом в распоряжении правительства области нет механизмов, которые бы позволили изменить тенденцию, повлияв на стоимость строительных и горюче-смазочных материалов, а также большей части продуктов питания.

- Но это не говорит о том, что мы должны занять созерцательную позицию, - подчеркнул Вячеслав Гладков.

Губернатор поставил задачу по итогам 2022 года добиться роста зарплат минимум на 15 процентов. Они должны подняться как у бюджетников, так и во внебюджетной сфере. По словам Вячеслава Гладкова, у многих крупных предприятий уже есть планы по индексации на семь, пятнадцать и двадцать процентов.

Повышение зарплат бюджетникам глава региона назвал одним из важнейших вопросов. При этом он отметил необходимость дифференцированного подхода. В регионе уже повышали зарплаты работникам бюджетной сферы. Напомним, с 1 января у отдельных категорий они выросли от 5 до 15 процентов. В прошлом году более чем 55 тысячам бюджетников подняли зарплату на 20 процентов. Однако, по словам губернатора, увеличение было неравномерным. На сегодняшний день одним требуется серьезное повышение зарплаты, у других она превышает среднюю по региону.

В Белгородской области создадут новые комиссии, которые отслеживают уровень зарплат. Они начнут работать уже с февраля. Губернатор также поручил проработать вопрос о возможной федеральной и региональной помощи для предприятий, которые по объективным причинам могут столкнуться с трудностями при повышении зарплат.