В Белгороде появится театр для детей с ментальными нарушениями

В Белгороде появится интегративный театр «Волшебная ширма» для детей с ментальными нарушениями. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Он будет располагаться на базе центральной детской библиотеки им. А. Гайдара.

Главная цель проекта – создать площадку для адаптации и преодоления социальной изолированности для детей дошкольного возраста с ментальными нарушениями развития. Для этого будут применены художественно–творческие технологии и интегративные формы работы через театральную деятельность. Психологи доказали, что именно игровая деятельность является неотъемлемым компонентом гармоничного всестороннего развития детей дошкольного возраста.

В рамках реализации проекта уже закуплено техническое оборудование: штатив, фотоаппарат, комплект постоянного света, наборы кукол и декорации для спектаклей. Для родителей, воспитывающих особенных детей, будет записан цикл консультативных лекций и создан методический кейс из тематических видеороликов.