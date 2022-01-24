Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 9:08

В Белгороде появится театр для детей с ментальными нарушениями

Он будет располагаться на базе центральной детской библиотеки им. А. Гайдара.
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Белгороде появится интегративный театр «Волшебная ширма» для детей с ментальными нарушениями. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Он будет располагаться на базе центральной детской библиотеки им. А. Гайдара.

Главная цель проекта – создать площадку для адаптации и преодоления социальной изолированности для детей дошкольного возраста с ментальными нарушениями развития. Для этого будут применены художественно–творческие технологии и интегративные формы работы через театральную деятельность. Психологи доказали, что именно игровая деятельность является неотъемлемым компонентом гармоничного всестороннего развития детей дошкольного возраста.

В рамках реализации проекта уже закуплено техническое оборудование: штатив, фотоаппарат, комплект постоянного света, наборы кукол и декорации для спектаклей. Для родителей, воспитывающих особенных детей, будет записан цикл консультативных лекций и создан методический кейс из тематических видеороликов.