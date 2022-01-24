В Белгородской области состоялся 47-й лыжный кросс в память о жертвах фашизма

В кроссе приняли участие более 300 человек. Фото пресс-службы администрации Прохоровского района.

В Прохоровском районе Белгородской области состоялся 47-й традиционный лыжный кросс. Он посвящен памяти 600 заживо сожженных советских военнопленных и мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В кроссе приняли участие более 300 человек, представляющих команды городского и сельских поселений, трудовых коллективов, а также учащиеся общеобразовательных учреждений района и спортсмены-любители. Призеры были награждены грамотами и ценными призами.

Напомним, 27 января 1943 года в Гусек-Погореловке в школе немецко-фашистские оккупанты заживо сожгли более 600 человек военнопленных и мирных жителей. 5 августа 2003 года на месте страшной трагедии в честь памяти погибших была открыта и освящена поминальная часовня Покрова Божьей матери.