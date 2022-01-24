В январе из-за коронавируса хоккея в Белгороде не будет

Cледующие домашние матчи белгородцы проведут 1 и 2 февраля с ХК «Брянск». Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Запланированные на 28 и 29 января матчи между МХК «Белгород» и новомосковским «АКМ-Юниор» не состоятся. Причина – положительные тесты на ковид, которые сдали несколько игроков тульского клуба.

Таким образом, следующие домашние матчи белгородцы проведут 1 и 2 февраля с ХК «Брянск». Начало обеих встреч в 19:00.

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает четвертое место в западной конференции. В активе нашей команды 44 очка после 30-ти игр при разнице шайб 106:84. Выше нас располагается «СКА-ГУОР Карелия» (49), «ЭкоНива-Бобров» (46), «Россошь» (45). В ТОП-5 также входит «Динамо-Юниор» (37).