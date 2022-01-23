В 2022-м году в Белгородской области появятся еще свыше 7,5 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

В первом квартале текущего года планируется установить еще 547 контейнеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство ЖКХ Белгородской области в 2022 году планирует закупить 7 521 сетчатый контейнер, что позволит организовать раздельное накопление твердых коммунальных отходов на всех имеющихся контейнерных площадках. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В настоящее время в регионе установлено 437 контейнеров для раздельного сбора ТКО. В первом квартале текущего года планируется установить еще 547 таких контейнеров.

- Когда едем по району ИЖС и видим пакеты вдоль дорог, ну тоска, – отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. - Нужно начинать с людей, надо внедрять. Это другая культура. Это не сегодня нужно сделать, это необходимо было еще позавчера – во многих странах это уже делают, и странно, что у нас этого нет. Будем стараться работать.