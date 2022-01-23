Более 77 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 84706 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это три жительницы Старооскольского городского округа 1943 года рождения, 1946 года рождения, 1948 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1949 года рождения. Все они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского.

Также среди скончавшихся - житель Корочанского района 1949 года рождения, проходивший лечение в Городской больнице №2.

За это же время 219 пациентов заболели, а выздоровели – 157.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 84706 человек, выздоровели – 77132, умерли – 1879.

Сейчас из 919-ти госпитализированных 38 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

10534 белгородца - на самоизоляции, 25079 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 258206 - сняты с самоизоляции.