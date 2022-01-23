До нового белгородского инфекционного центра пустят маршрутные автобусы

Рядом с новым медучреждением будут построены две остановки на федеральной трассе М2 «Крым». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белгородской агломерации маршрут № 127 будет продлен до строящегося инфекционного центра. Об этом сообщил министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко.

До инфекционного центра планируется пустить не все рейсы, а только их часть, которые будут обеспечивать подвоз медиков и посетителей, в соответствии с графиком работы учреждения.

- 127-й выбран потому, что он идет с Харьковской горы, по Щорса и Б. Хмельницкого, - пояснил глава регионального Минтранса. - Его маршрут позволяет обеспечить удобную пересадку с других маршрутов для пассажиров, следующих в инфекционный центр. Если появится необходимость, мы сможем добавить дополнительные автобусы на 127 маршрут.

Добраться до медучреждения также можно будет на автобусах «Белгород-Строитель», №№ 222, 136, 220, 228. Кроме того, администрация Яковлевского горокруга откроет новый муниципальный маршрут «Терновка – Строитель» с остановкой «Инфекционный центр».

Две остановки на федеральной трассе М2 «Крым» рядом с новым медучреждением будут построены в рамках капитального ремонта автодороги. Договоренность об этом достигнута с владельцем дороги ФКУ «Упрдор Москва-Харьков». От остановок планируется проложить тротуарные дорожки непосредственно к корпусам центра.

Дополнительно на повороте на Терновку будут выполнены переходно-скоростные полосы, полосы разгона и торможения. Это улучшит технические характеристики перекрестка и повысит безопасность въезда-выезда на данном участке.