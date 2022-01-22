Из-за коронавируса домашний матч «Белогорья» с московским «Динамо» перенесен на март

Клубы договорились о проведении встречи 23 марта в Москве. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

- В связи с положительным результатом анализа на COVID-19 у нескольких игроков и сотрудников «Белогорья» было принято решение об отмене игры 14-го тура мужской волейбольной суперлиги против «Динамо», - об этом сообщает пресс-служба «львов».

Напомним, что матч должен был состояться на Белгород-Арене сегодня, 22 января.

Клубы договорились о проведении встречи 23 марта в Москве.

Все, кто приобрел билеты на сегодняшнюю игру, могут вернуть их либо на сайте одного из операторов, либо в точках продаж, в зависимости от того, где заветный квиток покупали.

Напомним, что ранее был отменен матч 13-го тура между нашими парнями и уфимским «Уралом».