Министр здравоохранения Белгородской области прокомментировал ситуацию со смертями в ковидном роддоме

Глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников прокомментировал сообщения о смертях в ковидном роддоме. Помощь беременным женщинам с коронавирусом в регионе оказывают на базе Шебекинской центральной районной больницы. Напомним, после публикаций о гибели в медицинском учреждении семи пациенток, а также новорожденных Следственный комитет начал проверку. В ходе нее будет будет дана оценка полноте и своевременности проводимого врачами лечения.

Комментируя ситуацию, министр здравоохранения области сообщил, в медучреждении есть все необходимое - и материально-техническая база, и специалисты. При необходимости организуется консультация областных специалистов — неонатологов, пульмонологов, гинекологов и других.

- За время пандемии мы убедились, к сожалению, что ковид беспощаден. Медицинские работники борются за жизнь каждого пациента, - сообщил на своей странице в соцсети Андрей Иконников.

По его словам, за год в больнице прошли лечение 887 беременных женщин, на свет родилось 234 ребенка. К сожалению, не всех удалось спасти.

- Каждая такая смерть для нас — трагедия и основание для проверки, - отметил Андрей Иконников.

Он также напомнил, что у беременных болезнь протекает тяжело, поэтому важно пройти иммунизацию (Спутник V) и при первых симптомах обратиться к врачу. Близким умерших Андрей Иконников выразил соболезнования, отметив необходимость встретиться с семьями.