В подразделениях белгородской полиции работает «Студенческий десант»

Ежегодно в преддверии Дня российского студенчества старшеклассники, учащиеся вузов и ссузов получают возможность изнутри понаблюдать за работой полиции. К ежегодной всероссийской акции присоединилась и Белгородская область.

Студенческий десант высадился сразу в нескольких подразделениях органов внутренних дел. Ребята познакомились с работой стражей порядка и их четвероногих помощников, примерили на себя роль правоохранителей и смогли в неформальной обстановке задать действующим сотрудникам вопросы о службе.

Полицейские и студенты также померялись силами на спортивных площадках. Юношам и девушка рассказали о работе студенческих отрядов содействия полиции, а тем, кто планирует навсегда связать свою жизнь с органами внутренних дел, объяснили, какие требования предъявляются к кандидатам на службу и как поступить в ведомственные вузы.