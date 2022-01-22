За прошедшие сутки в Белгородской области 221 человек заболел коронавирусом

В Белгородской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 221 человека. Выздоровели за это же время 256. Умерли семь. Это две жительницы Старооскольского городского округа 1952 года рождения и 1941 года рождения, две жительницы Губкинского городского округа 1938 года рождения и 1945 года рождения, житель Белгорода 1952 года рождения, жительница Борисовского района 1954 года рождения и жительницы Ивнянского района 1966 года рождения

Госпитализированы в настоящее время 943 человека с коронавирусом. На ИВЛ находятся 38. Амбулаторно проходят лечение 4695.

Всего за время пандемии коронавирусом в регионе заразились 84487 человек. Выздоровели 76975. Умерли 1874.