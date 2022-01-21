За чрезмерный шум в Белгородской области приостановили работу магазина

Судебные приставы исполнили решение суда. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Судебные приставы Новооскольского районного отделения судебных приставов УФССП России по Белгородской области исполнили решение суда и приостановили работу магазина «Дубки».

Индивидуальный предприниматель нарушил требования санитарно-эпидемиологического законодательства, допустив превышение эквивалентного и максимального уровня шума.

Магазин возобновит работу, как только ИП устранит нарушения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону.