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Общество21 января 2022 15:41

За чрезмерный шум в Белгородской области приостановили работу магазина

Теперь ИП нужно устранить нарушения в соответствии санитарно-эпидемиологическим законодательством
Алексей СЕРГУНИН
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Судебные приставы исполнили решение суда. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Судебные приставы исполнили решение суда. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Судебные приставы Новооскольского районного отделения судебных приставов УФССП России по Белгородской области исполнили решение суда и приостановили работу магазина «Дубки».

Индивидуальный предприниматель нарушил требования санитарно-эпидемиологического законодательства, допустив превышение эквивалентного и максимального уровня шума.

Магазин возобновит работу, как только ИП устранит нарушения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону.