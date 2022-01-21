Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 января 2022 14:08

22 января на Белгородчине будет снежно и ветрено

На дорогах гололедица
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Небольшой, ночью местами умеренный снег.

Небольшой, ночью местами умеренный снег.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 22 января на территории региона ожидается облачная погода. Небольшой, ночью местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, ночью от девяти до 14-ти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от трех до восьми градусов мороза, днем – от минус одного до минус шести градусов. В Белгороде ночью от четырех до шести градусов ниже ноля, днем – от двух до четырех градусов мороза.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области - (84722) 39-99-99.