22 января на Белгородчине будет снежно и ветрено

Небольшой, ночью местами умеренный снег. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 22 января на территории региона ожидается облачная погода. Небольшой, ночью местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, ночью от девяти до 14-ти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от трех до восьми градусов мороза, днем – от минус одного до минус шести градусов. В Белгороде ночью от четырех до шести градусов ниже ноля, днем – от двух до четырех градусов мороза.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области - (84722) 39-99-99.