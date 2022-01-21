Белгородец заплатил за несуществующие автозапчасти 45 тысяч рублей

При покупке или продаже товара через интернет никому не сообщайте цифры, напечатанные на обратной стороне банковской карты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

20 января в Белгородской области сотрудники полиции зарегистрировали 15 фактов виртуальных мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Общая сумма ущерба составила 956 тысяч рублей. Из них потерпевшие взяли в кредит 491 тысячу.

Например, в полицию Старого Оскола обратился 35-летний мужчина, у которого неизвестные похитили 45 тысяч. По предварительным данным, в социальной сети потерпевший нашел объявление о продаже автозапчастей. Он списался с продавцом и договорился о покупке. Для закрепления сделки мужчина внес предоплату, которую потребовал, как позже выяснилось, мошенник. Как только деньги поступили ему на счет, неизвестный перестал выходить на связь и удалил объявление.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его в Калининграде. 32-летний ранее судимый за аналогичные преступления мужчина во всем сознался и вернул потерпевшему деньги. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В настоящее время устанавливаются другие возможные эпизоды преступной деятельности злоумышленника.

Сотрудники полиции напоминают, что мошенники активно используют сайты объявлений. Если вы решили заказать товар через интернет, выбирайте проверенных продавцов. Убедитесь в наличии товара, например, попросив продавца сфотографировать его. Не спешите вносить предоплату, договоритесь оплатить товар наложенным платежом при получении на почте, или воспользуйтесь услугой «Безопасная сделка», которая позволяет сохранить денежные средства до момента получения товара и подтверждения его соответствия. При покупке или продаже товара через интернет никому не сообщайте цифры, напечатанные на обратной стороне банковской карты, или поступающие в смс-сообщениях пароли.