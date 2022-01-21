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Происшествия21 января 2022 11:00

В Белгородской области автоледи на «Опеле» слетела с трассы и врезалась в дерево

ДТП произошло на 84-м километре дороги «Белгород-Шебекино-Волоконовка»
Алексей СЕРГУНИН
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В результате ДТП водитель получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

В результате ДТП водитель получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, вчера, 20 января, около 10:00 на 84 километре дороги «Белгород-Шебекино-Волоконовка» 51-летняя женщина, управляя автомобилем «Опель», двигалась со стороны поселка Волоконовка в направлении Белгорода. Дама не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, вылетела на обочину, где въехала в дерево.

В результате ДТП водитель получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.