Свыше 76 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Сейчас из 953-х госпитализированных 33 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1951 года рождения и 1949 года рождения и житель 1940 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1958 года рождения. Все они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского.

Также среди скончавшихся - жительница Белгорода 1950 года рождения и жительница Белгородского района 1941 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 198 пациентов заболели, а выздоровели – 234.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 84266 человек, выздоровели – 76719, умерли – 1867.

Сейчас из 953-х госпитализированных 33 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

10140 белгородцев - на самоизоляции, 25011 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 258019 - снят с самоизоляции.