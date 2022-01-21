Зачем белгородцам размер земельного участка переводить в правильные дроби

Для того чтобы провести перерасчет доли, собственникам земли сельхозназначения нужно обратиться в муниципалитет для организации общего собрания участников долевой собственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Размер земельной доли на земельные участки сельскохозяйственного назначения первоначально определялся в гектарах или в баллах (балло-гектарах). Но как сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росреестра по региону, современное законодательство ориентирует собственников указывать эти размеры в виде простой правильной дроби. Для удобства пересчета правительство РФ разработало специальные правила определения размера земельных долей.

Первое, что нужно знать. Вопрос приведения к единому способу расчета размера долей в праве общей собственности на земельный участок решается на общем собрании участников долевой собственности (пп 9 п. 3 ст. 14 Закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). Муниципалитет в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания уполномоченным должностным лицом протокола общего собрания участников долевой собственности, направляет в Росреестр заявление о внесении изменений в сведения ЕГРН о размерах долей в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения и заверенную этим должностным лицом копию протокола. Указанные изменения вносятся Росреестром и далее передаются в налоговый орган.

- Поскольку осуществление перевода земельной доли, выраженной в гектарах или баллах, в простую правильную дробь могут осуществить только участники долевой собственности, исчисление налога пропорционально доле в праве будет возможно только после внесения в ЕГРН сведений о размере долевого соотношения в виде правильной дроби, - уточнил заместитель руководителя Управления Росреестра по Белгородской области Александр Масич.

Если же размеры земельных долей в праве общей собственности на земельный участок указаны в ЕГРН в гектарах или баллах, у налогового органа отсутствует право по расчету указанной доли и, соответственно, по начислению земельного налога.

Выходит, что если вы не получили квитанцию об оплате налога, то вам нужно осуществить пересчет размера долей и направить соответствующие сведения в Росреестр.

Для того чтобы провести перерасчет доли, собственникам земли сельхозназначения нужно обратиться в муниципалитет для организации общего собрания участников долевой собственности. Муниципалитет далее самостоятельно направит все необходимые сведения в Росреестр.

Дополнительную информацию можно уточнить у экспертов Управления Росреестра по Белгородской области по телефонам: 8(4722) 30-00-10, 30-00-30, 30-00-31 и 30-00-40 (доб. 1212 или 1656).