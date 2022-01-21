Белгородцы завоевали четыре медали на первенстве России по джиу-джитсу

Бронзовые медали выиграли Виолетта Цыгулева (52 кг) и Валентина Павлова (70 кг). Фото ЦСП Белгородской области.

В Конаково (Тверская область) состоялось первенство России по джиу-джитсу среди юниоров и юниорок до 21 года.

В активе белгородских спортсменов четыре награды. Первое место в весовой категории 56 кг занял Степан Зубков.

В весовой категории 94 кг вторым стал Никита Лобойко. Тренирует обоих спортсменов Константин Волков.

Бронзовые медали выиграли Виолетта Цыгулева (52 кг) и Валентина Павлова (70 кг). Виолетту тренирует Евгений Завгородний, Валентину – Роман Полянский.