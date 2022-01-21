Начальник областного управления Госжилнадзора Михаил Бредихин рассказал, как коммунальщики справляются со снегом и гололедицей. По его словам, в сравнении с прошлым годом количество претензий белгородцев к управляющим компаниям по поводу расчистки дворов уменьшилось. Годом ранее в ведомство поступило 260 жалоб, на сегодняшний день – 112.

К зиме коммунальные службы региона заготовили 20 тысяч пескосоляной смеси. Во дворы завезли специальные баки. Запас пескосоляной смеси разместили в подвальных помещениях многоквартирных домов. Готовность служб проверили в рамках специальной тренировки.

К расчистке дорог и дворов приступили уже после первого снега – 19 декабря. В этом году погода буквально не дает коммунальщикам передохнуть. Для оперативного решения всех вопросов в мессенджере создали группу, где сотрудники Госжилнадзора, главы районов и городских округов обмениваются информацией, сообщают, сколько техники и людей задействовано в уборке. Отрабатываются и обращения местных жителей, поступающие от сотрудников Центра управления регионом через систему «Инцидент Менеджмент». Дежурный пересылает сообщение руководителю Управляющей компании. Тот отрабатывает его в течение часа. Выезжающие на место сотрудники Госжилнадзора фиксируют производство работ и предоставляют информацию заявителю.

В этом году в регионе также ввели новый регламент расчистки. На то, чтобы приступить к уборке двора, у управляющих компаний есть полчаса с момента начала снегопада. За первый час надо расчистить входные группы подъездов. Через четыре – весь двор.

Ежедневно в расчистке дворов от снега и наледи задействованы порядка двух тысяч сотрудников управляющих компаний и свыше 120 единиц техники. Израсходовано уже больше девяти тысяч тонн пескосоляной смеси.

Глава регионального Госжилнадзора также отметил, что работу сильно затрудняют автомобилисты. Ведомство готово выступить с инициативной о введении ответственности для несознательных водителей.

- Заезжают прямо на бордюрный камень, на пешеходную дорожку, кто-то ставит машину прямо в междворовом проезде. Там не то, что трактор - машина легковая не сможет проехать. Управляющие компании собрали базу телефонов жителей и владельцев автомобилей, но не все реагируют на призывы - отметил Михаил Бредихин, призвав водителей не затруднять работу коммунальной техники.