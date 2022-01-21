В Белгороде за ночь выпало 6,5 мм осадков

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

На Белгородскую области снова налетела метель. В столице региона, по данным мэрии, за ночь выпало 6,3 миллиметра осадков. Высота снежного покрова составила 28 сантиметров.

С восьми утра в городе с заносами борются около тысячи человек и 86 единиц техники. Для работы подготовлено 843 тонны пескосоляной смеси и 89 тонн соли.

Как сообщили в администрации, к двадцати часам планируется обработать тротуары и автобусные остановки, подходы к социально-значимым объектам, очистить от наледи опасные спуски. Работники Управ проверяют состояние дворов. Водителей призывают быть внимательнее на дорогах и выбирать безопасную скорость.