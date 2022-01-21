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Общество21 января 2022 8:03

В Белгороде готовится к открытию детский сад на улице Макаренко

Здание готово на 98 процентов
Алексей СЕРГУНИН
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Детский сад смогут посещать 145 детей.

Детский сад смогут посещать 145 детей.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде готовится к открытию детский сад на улице Макаренко. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Здание готово на 98 процентов. Возведены стены и кровля, выполнены перекрытия, смонтированы инженерные системы, установлены камеры видеонаблюдения. Сейчас строители завершают внешнюю отделку фасада, благоустройство прилегающей территории.

Детский сад смогут посещать 145 детей, в том числе раннего возраста. В дошкольном учреждении разместятся музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. В распоряжении воспитателей и воспитанников будет бассейн с чашей размером 12х6 метров.

Открыть дошкольное учреждение планируется в первом квартале этого года. Детскому саду уже присвоен 21-й номер и название «Тридевятое царство».