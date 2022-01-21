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Звезды21 января 2022 7:01

Еще два выездных концерта состоялись под Белгородом

Артисты побывали в Краснооктябрьском сельском поселении
Алексей СЕРГУНИН
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Автоклуб продолжает радовать жителей Белгородского района выездными мероприятиями. Фото пресс-службы администрации Белгородского района.

Автоклуб продолжает радовать жителей Белгородского района выездными мероприятиями. Фото пресс-службы администрации Белгородского района.

Автоклуб продолжает радовать жителей Белгородского района выездными мероприятиями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Артисты побывали в Краснооктябрьском сельском поселении. В рамках «Декады территории», которая проходит здесь с 10 января, состоялись два концерта. Для жителей Красного Октября и Новой Наумовки выступили солисты и творческие коллективы Краснооктябрьского сельского Дома культуры и Краснохуторского сельского клуба.

Напомним, что передвижной многофункциональный центр оснащен профессиональным оборудованием с автономным источником энергии и сценой-трансформером. С 2020 года автоклуб позволяет организовывать творческие выступления в населенных пунктах, в которых нет стационарных учреждений культуры.