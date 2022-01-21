Белгородские хоккеисты во второй раз победили в Салехарде

Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

В рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» в Салехарде набрал максимум очков. И в обеих встречах победу нашим парням принесли точные броски Кирилла Тютченко.

В первой игре он отличился на 38-й минуте (счет стал 3:0, а итоговый - 3:2), а во второй – на 33-й (2:0, 2:1). Еще одну шайбу в ворота «Ямала» в повторном поединке забросил Максим Ащеулов (18-я, 1:0).

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает четвертое место в западной конференции. В активе нашей команды 44 очка после 30-ти игр при разнице шайб 106:84. Выше нас располагается «СКА-ГУОР Карелия» (47), «ЭкоНива-Бобров», «Россошь» (по 45). В ТОП-5 также входит «Динамо-Юниор» (35).

Теперь 28 – 29 января белгородцы примут на своем льду новомосковский «АКМ-Юниор» (21 очко, 9-е место).