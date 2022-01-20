В Белгороде начали утилизировать новогодние ёлки

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Новогодние праздники позади, пора прощаться и с ёлками. Жители Белгорода могут оставить хвойные деревья, украшавшие их квартиры, возле контейнеров. Сотрудники коммунальных служб вывезут их для утилизации на полигон.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

- Раньше мы вывозили 80–100 кубов – это где то 14–20 рейсов делали. В этом году объём гораздо меньше, думаю, в половину, - цитирует мэрия мастера по благоустройству управляющей компании «Молодёжная» Татьяну Григорову.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Сосны и ели на полигоне перерабатывают в экологически чистое топливо.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

- Деревья дробим. Получается деревянная смесь. Её сушим, дополнительно дробим и делаем пеллеты. Они идут на отопление домашних очагов и производственных помещений, - объяснил начальник участка по переработке крупногабаритного мусора Николай Демьянов.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Из ёлок также делают наполнители для лотков домашних питомцев. По данным администрации города, экоутилизация будет проходить до конца января.