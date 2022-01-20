Трех белгородцев осудили за кражу железнодорожных рельс

В Яковлевском горокруге за кражу железнодорожных рельс осудили трех местных жителей. Одному из них 18 лет, двум другим по 26.

В конце августа прошлого года приятели похитили на станции Томаровка тринадцать метров старогодних железнодорожных рельс общим весом 630 килограммов. Ущерб от преступления составил около четырех тысяч рублей. Похищенное они вывезли на «Газели».

Как сообщили в пресс-службе Белгородской транспортной прокуратуры, молодым людям назначили наказание в виде штрафа – 10 тысяч рублей каждому. Рельсы изъяли и вернули собственнику.