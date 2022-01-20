Белгородскую область в пятницу снова накроет метель

Белгородцам снова обещают снегопад и метель. фото: Артем Гребеник

Спасатели предупреждают жителей региона, что в пятницу, 21 января, в Белгородской области ожидаются сильные осадки и ветер. Погода завтра будет облачная. Ночью и днем временами снег, местами сильный. Местами метель. Это может привести к снежным заносам на дорогах.

Ветер будет дуть южный со скоростью 9-14 метров в секунду. Днем порывы местами могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до минус 10 градусов. Днем – от 0 до 5 градусов мороза. В Белгороде ночью будет минус 5-7 градусов. Днем от 1 до 3 градусов мороза.