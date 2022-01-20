Следком проверит информацию о смертях в ковидном роддоме под Белгородом

Следственный комитет проводит проверку по публикации о смертях в ковидном роддоме под Белгородом. Как сообщает ведомство, по предварительным данным, в 2021 году на базе Шебекинской центральной районной больнице был организован ковид-центр для беременных. Он является единственным в регионе. За год здесь скончались семь проходящих лечение женщин. В ряде случаев умирали и младенцы.

По факту смерти в октябре 2021 года двух из семи пациенток и новорожденного ведомством уже были организованы проверки. Сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы, необходимые для принятия процессуального решения. В рамках назначенной после публикации проверки следователи учтут ранее полученные данные.

Руководитель Следственного комитета Белгородской области поручил установить всех, о ком идет речь в публикации, связаться с их родными и близкими. Сотрудники ведомства также изымут и проанализируют медицинскую документацию. Следователям также поручено установить рабочие контакты с близкими, назначить экспертизы, с постановлением о назначении оперативно ознакомить родственников.

- В ходе проверки будет дана оценка полноте и своевременности проводимого врачами лечения, всем действиям медицинских работников, - говорится на сайте СУ СК России по Белгородской области.

Всех, кто владеет информацией о данных происшествиях, просят обращаться в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области или в следственный отдел по Шебекинскому району.