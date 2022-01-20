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Здоровье20 января 2022 12:23

Количество заболевших с начала пандемии в Белгородской области превысило 84 тысячи

Умерли за все время 1861 человек
Анастасия Лемешко
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По данным на 20 января, за последние сутки в Белгородской области коронавирусом заразились 182 человека. Выздоровели 180. Умерли пять. Это три жительницы Старооскольского городского округа 1959, 1935 и 1950 годов рождения, жительница Губкинского городского округа 1948 года рождения и житель Белгорода 1936 года рождения.

Госпитализированы в настоящее время 954 пациента с COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 34.

Всего за время пандемии коронавирусом в регионе заразились 84068 человек. Выздоровели 76485. Умерли 1861.