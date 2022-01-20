Белгородцы смогут добираться на дачи ж/д транспортом по льготным тарифам

На пригородных железнодорожных маршрутах в Белгородской области будет действовать льготный тариф. Он вводится с 16 апреля по 30 октября. Добираться со скидкой на дачи и садово-огородные участки можно будет в выходные и праздничные дни. Соответствующее постановление уже подписано главой региона.

- Для пассажиров железнодорожного транспорта льгота составит 80 % от стоимости проезда с «0» по «6» зону включительно, - сообщается на сайте правительства области.

Перевозчик при этом убытков не понесет. Разницу компенсируют из регионального бюджета.