Утром на улице Щорса в Белгороде столкнулись три иномарка

В полиции прокомментировали аварию с участием трех иномарок на улице Щорса в Белгороде. Около восьми утра здесь произошло столкновение автомобилей «БМВ» под управлением женщины 1982 года рождения и «Митсубиси Паджеро» под управлением водителя 1989 года рождения с последующим наездом на дорожное ограждение и «Ниссан», за рулем которого находилась автомобилистка 1985 года рождения. Водитель «БМВ» получила травмы. По данным полиции, угрозы для ее жизни нет.

- По предварительным данным, водители «БМВ» и «Митцубиси Паджеро» двигались навстречу друг другу по выделенным для движения общественного транспорта полосам, - рассказали в пресс-службе регионального Управления МВД.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Возбуждено административное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действия каждого из участников.