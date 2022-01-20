В Белгороде затопило подземный переход в районе Семейного рынка

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

В областном центре затопило подземный переход в районе Семейного рынка. Это произошло из-за подъема уровня грунтовых вод. Об этом в четверг, 20 января, на своей странице в социальной сети сообщила мэрия. В ведомстве рассказали, какие меры предпринимаются по устранению проблемы.

По данным администрации, накануне автоматический насос вышел из строя. Сотрудники Управления Белгорблагоустройство сейчас откачивают воду при помощи специальной машины.

- Работу автоматического насоса восстановим к пятнадцати часам, - добавили в администрации города Белгорода.