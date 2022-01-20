Соцопрос: большинство россиян когда-либо брали кредит

Таковы результаты опроса, проведенного ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Кредитную историю имеют 83% респондентов, при этом у 31% все займы на данный момент погашены. К слову, 73% заявили, что никогда не допускали просрочки платежей по кредитам.

И лишь 15% опрошенных никогда не пользовались этой финансовой услугой: наиболее высок процент никогда не бравших кредиты на Дальнем Востоке, наименее – в Приволжском федеральном округе.

Население у нас финансово грамотное: лишь 2% не знают, что такое кредитная история. 60% не сталкивались с отказами банков в кредитах из-за нее, а у 30% есть уже такой опыт. Однако почти каждый третий россиянин никогда не проверял свою кредитную историю. Кстати, 5% из тех, кто это сделал, находили взятые на свое имя мошеннические займы - в Москве и Московской области это обнаружили аж 8% опрошенных.

Половина россиян с целью получения работы готова предоставить работодателю доступ к своей кредитной истории – заметим, что такая просьба работодателя законна. А вот 46% намерены отказать, считая свою кредитную историю своим личным делом.