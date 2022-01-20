В Белгородской области участковым вручили 90 служебных автомобилей

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Сегодня глава региона Вячеслав Гладков вручил участковым уполномоченным полиции ключи от служебных автомобилей и жилья. Автопарк правоохранителей пополнился на девяносто машин. Они разъедутся во все районы и городские округа области. На приобретение служебных автомобилей было выделено больше 56 миллионов рублей. В 2021 году за счет областного бюджета для участковых закупили 35 машин на сумму 20 миллионов рублей.

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

- Я надеюсь, что улучшение материально-технической базы позволит вам более качественно и оперативно выполнять свои служебные обязанности. Жители Белгородской области привыкли жить безопасно, спокойно, благодаря вашему труду, - обратился к полицейским губернатор, поблагодарив их за службу.

Еще восемь молодых сотрудников из белгородского райотдела получили ключи от служебного жилья. Глава региона по приглашению одного из участковых побывал у него в гостях. Дом расположен в массиве ИЖС Разумное-71. В нем три спальни, просторная кухня, раздельный санузел и современный ремонт. Вокруг дома - участок площадью 7 соток.

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

- Это очень качественный просторный дом. Я очень рад, что Белгородская область выполняет свои обязательства перед сотрудниками полиции. Мы очень хотим создать все условия для выполнения ваших должностных обязанностей. Мы и дальше продолжим обеспечивать качественным служебных жильем наших участковых, - заверил Вячеслав Гладков.

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Дома и квартиры для сотрудников подразделения в регионе приобретаются в рамках областного проекта «Формирование фонда служебного жилья для участковых уполномоченных полиции», а машины - по программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области».