В Белгородской области мужчина пришел на соседнюю улицу со щедровками и обворовал хозяйку

Кража произошла в канун Старого Нового года в Новооскольском городском округе. С заявлением в полицию обратилась 48-летняя местная жительница. Полицейские вскоре установили подозреваемого. Им оказался проживающий на соседней улице 50-летний мужчина.

По предварительным данным, нетрезвый незнакомец постучался в дверь местной жительницы и стал щедровать. Хозяйка выпроводила незваного гостя прочь со двора. Через пару минут, когда женщина ушла к соседям, оставив дверь незапертой, он вернулся и вынес из дома монитор, системный блок и мобильник. Ущерб оценивается в сумму около 30 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.