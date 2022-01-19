Белгородские росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в розыске за неуплату алиментов

Забывчивый отец задолжал около 100 тысяч рублей по алиментам перед двумя несовершеннолетними детьми. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

То, что мужчина находится в розыске за неуплату алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей, сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области выявили во время проверки документов. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан инициаторам розыска – то есть региональному Управлению Федеральной службы судебных приставов.

Отметим, что забывчивый отец задолжал около 100 тысяч рублей по алиментам перед двумя несовершеннолетними детьми. Он не спешил гасить хотя бы частично эту сумму, поэтому мировой судья назначил ему наказание в виде десяти суток административного ареста.

Но, отбыв наказание, гражданин игнорировал предупреждения о привлечении его к уголовной ответственности, а в дальнейшем начал скрываться от сотрудников службы. В связи с чем, судебные приставы объявили должника в розыск.

По итогам 2021 года росгвардейцы установили местоположение 24 граждан, находившихся в розыске, из них девяти – в федеральном. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.