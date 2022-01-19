Для участников митинга подготовили сценическую постановку на тему военного лихолетья и показательные выступления разведроты. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа.

Жители райцентра Белгородской области отметили 79-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

19 января 1943 года войска Воронежского фронта освободили Валуйки от немецко-фашистских захватчиков в ходе Острогожско-Россошанской операции. Сегодня, в 79-ю годовщину, митинги памяти прошли в парке «Молодежный» микрорайона Соцгород, на Привокзальной площади, улице Совхозной, у мемориальной доски на территории кладбища.

На центральной площади города рядом с мемориалом «Скобящая мать» почтить память воинов-освободителей пришли ветераны труда, руководители городского округа, представители трудовых коллективов, воинской части, учебных заведений, общественных организаций.

Для участников митинга подготовили сценическую постановку на тему военного лихолетья и показательные выступления разведроты. Далее была объявлена Минута молчания и дан оружейный салют. Протоиерей, благочинный Валуйского округа Михаил Чайка отслужил панихиду по погибшим и умершим от ран воинам. К подножию мемориала «Скорбящая мать» и к бюстам земляков, Героев Советского Союза, были возложены венки и цветы.