В Белгородской области семейную пару подозревают в сексуальном насилии над своими детьми

Шокирующая история произошла в одном из районов Белгородской области. Семейную пару – 44-летнего мужчину и 36-летнюю женщину – подозревают в сексуальном насилии над детьми. Под следствием оказался и их знакомый.

Началось все с того, что в январе этого года отец детей обратился в правоохранительные органы. Он сообщил, что подозревает знакомого в изнасиловании своей 13-летней дочери. В ходе проверки следователи установили, что девочка действительно вступала в интимную связь с 20-летним парнем. Однако, по взаимному согласию. Вместе с тем она рассказала правоохранителям, что отец и мать посягали на ее половую неприкосновенность. Кроме того, по словам девочки, сексуальному насилию с их стороны подвергался и ее 10-летний брат.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белгородской области, по всем фактам возбуждены уголовные дела. Отец и мать детей задержаны. Они обвиняются в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. За совершение таких преступлений предусмотрено до двадцати лет лишения свободы. Отец детей арестован. Решается вопрос о заключении под стражу матери.

- К проведению следственных действий привлечены специалисты и психологи, активно применяется криминалистическая техника. Дети помещены в социальные реабилитационные учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая в рамках региональной программы реабилитации жертв сексуального насилия, - сообщает региональный Следком.

Ведомством также расследуется уголовное дело по факту интимной связи девочки со взрослым ухажером. За половое сношение с ребенком, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, законодательством предусмотрено до десяти лет лишения свободы.