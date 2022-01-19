Металлоинвест инвестирует в образование

Накануне после капитального ремонта был открыт учебный корпус Губкинского горно-политехнического колледжа (ГГПК). Фото - https://vk.com/ggpk_ru.

Отметим, работы по обновлению здания проводились впервые с 1966 года. Они были выполнены за счёт регионального бюджета, при участии благотворительного фонда «Поколение».

«Металлоинвест» выделил средства на оформление стен и холла корпуса, а также закупил в аудитории современную технику: компьютеры, оргтехнику и специализированное программное обеспечение. На эти цели было направлено более 3,6 миллиона рублей в рамках Программы социально экономического партнёрства с Правительством Белгородской области.

- Компания «Металлоинвест» заботится о том, чтобы студенты получали высококлассную профессиональную подготовку, — отметил Александр Плешков, директор по персоналу Лебединского ГОКа. — На комбинате реализуются масштабные проекты, внедряются самые современные технологии. Повышая качество образования сегодня, мы инвестируем в квалифицированных молодых специалистов, которые уже завтра могут занять место в дружной команде Лебединского ГОКа и внести свой вклад в достижение стоящих перед нами амбициозных целей.

К слову, на протяжении многих лет Металлоинвест поддерживает лучших студентов колледжа персональными стипендиями, предоставляет возможности для прохождения оплачиваемой производственной практики и последующего трудоустройства.